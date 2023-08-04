تفاصيل جديدة في حادث دهس بكوريا الجنوبية.. إصابة 14 شخصا واختبار سلبي

شهدت كوريا الجنوبية، مساء أمس الخميس، حادث دهس وطعن من جانب رجل عشريني بسيارة خارج متجر في «بوندانج» جنوب عاصمة البلاد «سول»، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا بينهم اثنين في حالة حرجة.

وكشفت السلطات في كوريا الجنوبية، تفاصيل الحادث، وقالت إن رجل عشريني معروف باسمه العائلي «تشوي»، دهس بسيارته مارة خارج أحد المتاجر الكبيرة، في «بوندانج» الواقعة جنوب عاصمة البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

«تشوي» يوجه الطعنات بشكل عشوائي للمتسوقين

وأضافت السلطات الكورية الجنوبية، أن «تشوي»، بدأ في توجيه الطعنات بشكل عشوائي للمتسوقين داخل المتجر المتصل بمحطة مترو الانفاق «سيوهيون»، في حوالي الساعة 5:59 مساءً بلتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن اثنين من بين المصابين في حالة حرجة وقد يكونان في حالة موت دماغي.

بدورها، قالت قناة «كيه بي إس» الكورية الجنوبية، إن منفذ الحادث كان مرتديًا قميصًا أسود بغطاء للرأس وقبعة بيسبول ونظارات شمسية، مضيفة إن «تشوي» استخدم سكينًا بطول 60 سم تقريبًا داخل المتجر.

وأشار مسؤولون كوريون جنوبيون، إلى نقل شابة في العشرينات من عمرها إلى مستشفى وهي في حالة فاقد للوعي، فيما كانت امرأة أخرى في الستينيات من عمرها في حالة سكتة قلبية بعد حادث الدهس، واوضح المسؤولن، أن الحالتيان معرضتان لخطر الإصابة بتلف في الدماغ.

الشرطة الكورية الجنوبية تلقي القبض على منفذ الحادث

وألقت الشرطة الكورية الجنوبية، القبض على منفذ الحادث في الساعة 6:05 مساءً بالتوقيت المحلي، بعد حوالي6 دقائق من تلقي مكالمات الطوارئ، فيما جاءت نتيجة الاختبار السريع لتحليل المخدرات سلبية. وأشارت وسائل إعلام كورية جنوبية، إلى أن الإصابات جاءت 9 أشخاص في هجوم الطعن و5 أشخاص آخرين في حادث الدهس.