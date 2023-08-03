كوريا الجنوبية: إصابة 13 شخصا في حادث طعن قرب العاصمة سول

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ شرطة كوريا الجنوبية، أعلنت اليوم الخميس، عن إصابة 13 شخصا في حادث طعن قرب العاصمة سول.

وتعرض رجل للهجوم بسكين بالقرب من محطة مترو أنفاق سيليم في الجزء الجنوبي الغربي من العاصمة الكورية الجنوبية سول، مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة ثلاثة آخرين.

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، في حوالي الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش، استخدم رجل سلاحًا بالقرب من المخرج 4 لمحطة مترو الأنفاق، مما أسفر عن مقتل رجل في العشرينات من عمره، وتم نقل ثلاثة من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأصيب أحدهم بجروح خطيرة ويواجه خطر الموت.

ألقت الشرطة القبض على الفور على رجل في الثلاثينيات من عمره كمشتبه به في مكان الحادث وتقوم بالتحقيق في الدافع وراء الجريمة والعلاقة بين المشتبه به والضحايا.