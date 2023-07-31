وفاة 15 شخصا في كوريا الجنوبية بسبب الحر.. والسلطات تحذر

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم بسبب موجة الحر الشديدة فى نهاية الأسبوع بكوريا الجنوبية، من بينهم 7 من كبار السن فى مقاطعة كيونج سانج الشمالية.

مصرع 15 بسبب ارتفاع درجات الحرارة في كوريا الجنوبية

ووفقًا لسلطات الإطفاء عثر على 15 شخصا متوفيين، داخل منازلهم جراء ارتفاع درجات حرارة القياسية، التي قد تسببت في ارتفاع درجة حرارة أجسامهم بشكل غير طبيعي، حيث إن معظمهم من كبار السن يقومون بأعمال ميدانية.

وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إن هناك 73 مريضًا يعانون من أمراض مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة حتى الساعة 4 من صباح اليوم الاثنين، مع 6 حالات وفاة يوم السبت الماضي، حيث سجل نظام المراقبة بالوكالة الذي جري تفعيله في 20 مايو الماضي، ارتفاعًا في عدد المرضى بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بحسب شبكة «كي بي اس ورلد» الكورية.

وحثت الوكالة، جميع المواطنين على شرب كمية كبيرة من الماء، والامتناع عن الأنشطة الخارجية خلال الساعات الأكثر حرارة تحديدا خلال فترة الظهيرة، وارتداء قبعة وملابس فضفاضة ذات ألوان زاهية إذا اضطروا للخروج.

تحذيرات كوريا الجنوبية بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت الوكالة أنه في حالة اكتشاف الأعراض المبكرة لأمراض الحرارة مثل الدوخة أو الصداع أو الغثيان، يجب على المصابين التوقف فورًا والانتقال إلى منطقة باردة للراحة.

وتوقعت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أن تشهد البلاد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة بشكل قياسي في أوائل شهرًأغسطس، كما تتجه السلطات المحلية إلى إعداد التدابير الاحترازية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة القياسية.

ويشهد العالم موجات حارة شديدة تحديدا في دول أوروبا والصين وأمريكا، إذ ارتفعت درجة الحرارة إلى أكثر من 45 درجة مع توقعات ببدء عصر الغليان.