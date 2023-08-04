أوكرانيا تهاجم قاعدة نوفوروسيسك الروسية والقرم بزوارق ومسيرات

هاجمت أوكرانيا قاعدة «نوفوروسيسك» البحرية الروسية، بزورقين مسيرين، وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو، تدمير الزورقين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت سلطات «نوفوروسيسك» الروسية، إن انفجارات وقعت قرب مينائها على البحر الأسود، فيما أشارت قناة «العربية» الإخبارية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى أنباء عن انفجارات وإطلاق نار قرب ميناء «نوفوروسيسك» الروسي بالبحر الأسود.

وأضافت «الدفاع الروسية»، أن تم اكتشاف الزوارق المسيرة وتدميرها بإطلاق نار من الأسلحة القياسية للسفن الروسية الحارسة للرصيف الخارجي لقاعدة «نوفوروسيسك» البحرية.

وكان حاكم المدينة كوبان فينيامين كوندراتييف، قال في وقت سابق، عبر «تليجرام»، إن الجيش الروسي صد هجوم زورقين مسيريين في نوفوروسيسك، دون وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، وقوع انفجارات في منطقة المياه قرب مدينة «نوفوروسيسك» وقرية ميسكاخو.

وفي سياق متصل، أكدت الشركة المشغلة لخط أنابيب غاز بحر قزوين، عدم تضرر البنية التحتية لخط الأنابيب جراء الانفجارات التي وقعت في المنطقة الساحلية بالقرب من مدينة «نوفوروسيسك»، مشيرة في بيان إلى استمرار الشحنات النفطية كالمعتاد.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط وتدمير 13 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحاول شن هجوم وصفته بالإرهابي على أهداف في شبه جزيرة القرم، مشيرة في بيان ، إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.