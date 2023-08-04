حالة الطقس اليوم.. سقوط أمطار ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

يتوقع خبراء الأرصاد، نشاط حالة الرياح اليوم، المثيرة للرمال والأتربة مما يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية، كما يسود طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سبب نشاط حالة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد، التي تشمل «حلايب- شلاتين- أبوسمبل -بحيرة ناصر».

سببب نشاط الرياح

وقال خبراء الأرصاد، في بيان صادر عن الهيئة، إنّ نشاط حالة الرياح يأتي نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

ومن المتوقع أيضًا استمرار سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانًا، مع تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 25

أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 25

دمنهور 34 25

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 25

دمياط 32 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 38 27

نخل 37 19

كاترين 32 17

الطور 38 27

طابا 36 24

شرم الشيخ 39 30

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 33 24

مطروح 31 23

السلوم 37 25

سيوة 41 28

رأس غارب 38 29

الغردقة 39 30

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 39 28

حلايب 35 30

أبو رماد 37 29

رأس حدربة 36 28

الفيوم 37 25

بني سويف 37 25

المنيا 38 25

أسيوط 38 26

سوهاج 41 27

قنا 42 28

الأقصر 42 29

أسوان 43 31

الوادي الجديد 42 25

أبوسمبل 42 31