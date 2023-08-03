حالة الطقس غدا الجمعة.. «الأرصاد» تحذّر من نشاط الرياح و«الأمطار الرعدية»

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

وتوقع خبراء الأرصاد، وفق بيان حالة الطقس غدا، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، إضافة إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة

حالة الطقس غدا

ويُتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق والمناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا العظمى والصغرى كما يلي:

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 25

أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 25

دمنهور 34 25

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 25

دمياط 32 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 38 27

نخل 37 19

كاترين 32 17

الطور 38 27

طابا 36 24

شرم الشيخ 39 30

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 33 24

مطروح 31 23

السلوم 37 25

سيوة 41 28

رأس غارب 38 29

الغردقة 39 30

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 39 28

حلايب 35 30

أبو رماد 37 29

رأس حدربة 36 28

الفيوم 37 25

بني سويف 37 25

المنيا 38 25

أسيوط 38 26

سوهاج 41 27

قنا 42 28

الأقصر 42 29

أسوان 43 31

الوادي الجديد 42 25

أبوسمبل 42 31