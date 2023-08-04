أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر.. استقرار عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر استقراراً بمختلف محلات الصاغة، وتحديداً عيار 21 الأكثر شيوعاً بين المواطنين، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر، والتي أظهرت استقرار عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية 2463 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في بداية التعاملات 2155 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم عند 1847 جنيهاً للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2258 جنيهاً للشراء، واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم عند 1437 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في بداية التعاملات 17240 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

وتختلف أسعار الذهب اليوم في جميع محلات الصاغة وفقاً لسعر الضريبة والمصنعية التي يتم إضافتهم على أسعار المشغولات الذهبية والسبائك.

رفع سعر الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت أمس الخميس في اجتماعها رفع سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.