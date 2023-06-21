بيت الزكاة المصري يطلق مبادرة «فرحة» لتيسير الزواج.. 6 مستندات مطلوبة

أطلق بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيّ، تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مبادرة «فرحة» لتيسير الزواج بجميع محافظات الجمهورية، على أن يبدأ تقديم الطلبات اليوم حتى نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك.

توفير الاحتياجات المعيشية

وأكد بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ، في بيان، اليوم الأربعاء، حرصه على تقديم المساعدة للشباب المقبل على الزواج وغير القادر على تحمل أعباء الحياة، عن طريق مساعدتهم في شراء مستلزمات الزواج، وتوفير الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المعيشية.

وأوضح البيان، أن التقديم للاستفادة من مبادرة «فرحة» سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني من هنــا.

المستندات المطلوبة للتقديم في مبادرة «فرحة»

وأشار بَيْتُ الزكاةِ إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم في المبادرة، هي:

- صورة البطاقة الشخصية للأب وصورة البطاقة الشخصية للعروس.

- صورة شهادات الميلاد للأخوة والأخوات.

- صورة وثيقة زواج حديثة لم يمر عليها أكثر من 6 أشهر.

- صورة عقد الإيجار .

- برنت تأمينات اجتماعية.

- صورة إيصال مرافق كهرباء أو غاز أو مياه.

وأكد البيان أن بيت الزكاة والصدقات المصري يهدف إلى التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وتنمية أموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات الخيرية في أعمال البر، فضلا عن صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعًا.

وأوضح بَيْتُ الزكاة أنه سيتم خلال المبادرة تقديم مساعدات نقدية مباشرة لمساعدة الفتيات على شراء مستلزمات الزواج الأساسية، كمساهمة من بيت الزكاة في مشاركة الأباء أومن يعول تلك الفتيات في تحمل أعباء ونفقات الزواج، أو من لم يستطع تلقى تلك الخدمة من الهيئات والجهات المعنية ولجمعيات الخيرية فى مناطق سكنهم.