«الفتوى الإلكترونية» بالأزهر: نحتاج للصبر والثبات على المبادئ في مواجهة صعاب الحياة

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الصبر والثبات على المبادئ في مواجهة صعوبات الحياة أهم الدروس التي يتعلمها المسلمون من الهجرة النبوية، موضحا أن المسلمين وغيرهم بحاجة للاستفادة من تلك الدروس في التعامل مع أمورهم الحياتية اليومية

الصبر والثبات على المبادئ

وقال مركز الأزهر للفتوى العالمية في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لا تيأس مهما واجهت صِعَابًا وتحدّيات، بل سِر في طريقك، واثبت على إيمانك بربِّك، وصدِّق حُلمك، ولا تتنازل أبدًا عن مبادئك وأهدافك كما فعل نبي الله محمد وأصحابه في الهجرة النبوية».

محبة أبو بكر للنبي محمد

وحث العالمي للفتوى الإلكترونية المسلمين على السير على هدى النبي محمد واتباع خطواته والاستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، قائلا، إن المسلم يستطيع أن يرى في الهجرة الشريفة اسمى معاني الحب، حينما يتابع بعين قلبه مشاهد الصديق أبو بكر رضي الله عنه مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أحداث الهجرة، وفي إيثار صديقه على نفسه وأهله، وبكائه فرحا بصحبته.