أبرز لقطات حفل مدحت صالح في مهرجان العلمين: أجمل مدينة في العالم

نجح حفل مدحت صالح في تصدر قائمة تريندات موقع التدوينات القصيرة تويتر بعد الليلة المميزة التي أقامها أمس الخميس ضمن فعاليات مهرجان العلمين الذي شاركته فيه الفنانة ريهام عبد الحكيم وشهد كثير من اللقطات المميزة.

حفل مدحت صالح في مهرجان العلمين

حيث بدأ حفل مدحت صالح في مهرجان العلمين بأغنية خاصة وهي « برمى السلام على بلدنا» الذي عبر من خلالها عن سعادته البالغة بالغناء في أرض مدينة العلمين.

أبرز لقطات حفل مدحت صالح في مهرجان العلمين

ولم يكتف مدحت صالح بذلك ولكنه وجه كلمة خاصة خلال تواجده على المسرح، قائلا: «أنا فخور أني مصري، يكفي أن مدينة العلمين أجمل بقعة في العالم بغني فيها، وأبعت من هنا تحية حب واحترام للرئيس السيسي».

وخلال حفل مدحت صالح في مهرجان العلمين، كانت تشاركه في فقرة خاصة الفنانة ريهام عبدالحكيم ولكنه اختار أن يقدم معها ديو خاص فقررا غناء أغنية حبيبي يا عاشق والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير .

وخلال الحفل قدم مدحت صالح كثير من أغانيه المميزة التي يحبها الجمهور كان من بينها تتر مسلسل راجعين ياهوى وابن مصر والنور مكانه في القلوب وغيرها من الأغاني.