مصيف بلطيم يستقبل 75 ألف زائر خلال «الويك إند».. الشواطئ كاملة العدد

شهد شاطئا النرجس والزهراء في مصيف بلطيم بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا وغير مسبوق من المصطافين، حيث توافد آلاف المواطنين لقضاء «الويك إند» والاستمتاع بالبحر.

75 ألف زائر بمصيف اليوم الواحد في بلطيم

وأكد محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في مصيف بلطيم بكفر الشيخ، أن شاطئ اليوم الواحد «الزهراء والنرجس» بمصيف بلطيم، شهدا توافدا كبيرا من مختلف المحافظات، مشيرا أن أعداد المتواجدين على شاطئ مصيف اليوم الواحد تفوق 75 ألف شخص، وسط تزايد أعداد القادمين على مدار الساعة.

إعلان حالة الاستعداد القصوى ومتابعة الشواطئ

وأضاف أن غرفة عمليات مصيف مدينة بلطيم تتابع الأمر أولا بأول، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، مع رفع درجة الاستعدادات القصوى على الشواطئ، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة متابعة حركة الشواطئ، واستعداد المنقذين، مع استمرار حملات النظافة على الشواطئ، وداخل مدينة المصيف، علاوة على توفير كافة السلع الغذائية والخضروات والأسماك واللحوم بكميات كبيرة داخل الأسواق العامة بالمصيف.