«الأوقاف» تفتتح 15 مسجدا جديدا اليوم في عدد من المحافظات.. اعرفها

تفتتح وزارة الأوقاف المصرية عددا من المساجد في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، والتي تتنوع بين مساجد الصيانة ومساجد الإحلال والتجديد، واليوم تفتتح الوزارة 15 مسجدا منها 12 مسجدا جديدا أو إحلال وتجديد، و3 مساجد صيانة، وليكون إجمالي ما افتتحته الوزارة منذ تاريخ 1/7/ 2023 حتى الآن 50 مسجدا.

مساجد الإحلال والتجديد

وعن مساجد الإحلال والتجديد التي افتتحتها وزارة الأوقاف المصرية اليوم، فكانت في محافظات: الشرقية، سوهاج، قنا، الدقهلية، البحيرة، الفيوم، وكفر الشيخ ، وجاءت المساجد على النحو التالي:

افتتحت مديرية أوقاف الشرقية مسجد الرحمة في كفر النصيري بهربيط في أبو كبير، اما مديرية أوقاف سوهاج، فتفتتح مسجد التوحيد في نجع أبو رجل بمركز العسيرات، وفي قنا، افتتحت مديرية الأوقاف مسجد كلوتة في عزبة كلوتة بالمراشدة في الوقف، أما عن أوقاف البحيرة، فاتفتح المديرية 4 مساجد وهم:

- مسجد السلام محلة كيل في مركز أبو حمص

- مسجد عزبة العمدة القبلية في الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى

- مسجد الكوم الأحمر في زاوية نعيم بأبو حمص

- مسجد الرحمن في عزبة لاشين بالدلنجات

وفي مديرية اوقاف الدقهلية، تفتتح مديرية الأوقاف اليوم مسجد الشهايبة في الربع بتمي الأمديد، اما عن مديرية أوقاف الفيوم، فا افتتحت مسجدان وهم: مسجد أولاد فهمي ببعبش في طامية، ومسجد الرحمة في كحك بحري بالشواشنة في يوسف الصديق، أما مديرية أوقاف كفر الشيخ افتتحت 3 مساجد وهما:

- مسجد الجديد في الورق بسيدي سالم شرق.

- مسجد الرحمن في قرية 18 الأبعادية بالحامول.

مساجد الصيانة

أما عن مساجد الصيانة، فتفتتح وزارة الأوقاف عددا منها في محافظات مختلفة وهي: قنا، كفر الشيخ، والسويس، حي تفتتح مديرية أوقاف قنا مسجد الرحمن في زليتم بنجع حمادي، أما مديرية أوقاف كفر الشيخ، فتفتتح مسجد النور في كفر دفرية، وفي محافظة السويس، تفتتح مديرية الأوقاف السويس مسجد أبو الليف في حي السويس.