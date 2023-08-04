«القاهرة الإخبارية»: تضرر سفينة روسية جراء هجوم بقارب مفخخ بـ«نوفوروسيسك»

أكدت المخابرات الأوكرانية تضرر سفينة روسية من جراء هجوم بقارب مفخخ قرب ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وقالت المخابرات الأوكرانية إن سفينة جورنياك البحرية الروسية التي استهدفت في ميناء نوفوروسيسك غير قادرة حاليًا على تنفيذ مهام قتالية، موضحة أن الهجوم على السفينة الروسية تم إجراؤه بواسطة وحدة المخابرات المركزية والبحرية في أوكرانيا.