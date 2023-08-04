معلومات عن قاعدة نوفوروسيسك الروسية البحرية بعد هجوم أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة أوكرانية مهاجمة قاعدة «نوفوروسيسك» البحرية في «البحر الأسود»، باستخدام زورقين مسيرين، مشيرة إلى تدميرهما من قبل السفن الروسية التي كانت تحرس الغارة الخارجية للقاعدة البحرية.

Ukrainian USVs attacked the Russian port of Novorossiysk this morning. pic.twitter.com/0uY25dn9kl — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 4, 2023

وقالت شبكة «سكاي نيوز الإخبارية»، إن الهجوم يعتبر أول هجوم لأوكرانيا على ميناء تجاري داخل الأراضي الروسية.

- In #Novorossiysk, shots, explosions in the water. There is probably a marine drone attack,” local residents report and share videos. pic.twitter.com/FGsycgbxUY — The Informant (@theinformantofc) August 4, 2023

زوارق مسيرة أوكرانية تهاجم سفنا حربية

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، أن زوارق مسيرة أوكرانية هاجمت سفنا حربية كانت ترافق سفينة مدنية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية الإخبارية».

من جانبه، قال حاكم «إقليم كراسنودار» الروسي، فينيامين كوندراتييف، لم تقع إصابات أو أضرار جراء الهجوم، مقدما شكره للجيش الروسي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي الروسية»، من جانبها فرضت السلطات الروسية، حظرا مؤقتا على حركة السفن في ميناء «نوفوروسيسك».

وترصد «الوطن»، أبرز المعلومات عن مدينة «نوفوروسيسك» الروسية وهي:

- نوفوروسيسك هي مدينة ساحلية رئيسية تقع على البحر الأسود.

- تقع مدينة نوفوروسيسك جنوب غرب روسيا.

- نوفوروسيسك بمثابة قاعدة بحرية وميناء تجاري لتصدير الحبوب.

- هي واحدة من أكبر منتجي الأسمنت في روسيا.

- نقلت روسيا أكثر من 10 سفن تابعة لأسطولها بالبحر الأسود من قاعدة «نوفوروسيسك» البحرية خوفًا من هجوم أوكراني، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع البريطانية في 14 يناير 2023.