معلومات عن قاعدة نوفوروسيسك الروسية البحرية بعد هجوم أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة أوكرانية مهاجمة قاعدة «نوفوروسيسك» البحرية في «البحر الأسود»، باستخدام زورقين مسيرين، مشيرة إلى تدميرهما من قبل السفن الروسية التي كانت تحرس الغارة الخارجية للقاعدة البحرية.

Ukrainian USVs attacked the Russian port of Novorossiysk this morning. pic.twitter.com/0uY25dn9kl

وقالت شبكة «سكاي نيوز الإخبارية»، إن الهجوم يعتبر أول هجوم لأوكرانيا على ميناء تجاري داخل الأراضي الروسية.

- In #Novorossiysk, shots, explosions in the water. There is probably a marine drone attack,” local residents report and share videos. pic.twitter.com/FGsycgbxUY