إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجة نارية وسيارة بالشرقية

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية على طريق «تل محمد - الإبراهيمية» بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإبراهيمية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص في حادث

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الإبراهيمية باستقباله 4 مصابين نتيجة حادث تصادم سيارة وموتوسيكل، وهم «إبراهيم ن ش»، 16 عاما، مصاب بنزيف بالمخ وكسور في الفك، و«إيمان م ع م»، 37 عاما، و«إبراهيم م ع»، 48 عاما، نزيف في المخ، و«سعد ا ي ع»، 15 عاما، وجميعهم مقيمون في تل محمد بالإبراهيمية.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته، والاطمئنان على المصابين، فيما تحرر المحضر القانوني وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة.

رفع آثار الحادث

رفعت الجهات المعنية بمركز الإبراهيمية آثار الحادث من الطريق، وجرى تيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.