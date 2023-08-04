قائمة كليات جامعة دمياط 2023 وأهم الأقسام المؤهلة لسوق العمل

يتزايد بحث الطلاب والطالبات هذه الأيام عن الكليات التى تؤهلهم لسوق العمل، خاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وبدء المرحلة الأولى من تنسيق 2023 للكليات والمعاهد بجامعة دمياط.

وتستعرض «الوطن» أهم كليات جامعة دمياط ، والتى تضم 14 كلية ما بين التخصصات الأدبية والعلمية.

كليات جامعة دمياط 2023

- كلية الطب جامعة دمياط.

- كلية الهندسة جامعة دمياط.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة دمياط.

- كلية التمريض جامعة دمياط.

- كلية الآداب جامعة دمياط.

- كلية الآثار جامعة دمياط.

- كلية التربية جامعة دمياط.

- كلية الحقوق جامعة دمياط.

- كلية العلوم جامعة دمياط.

- كلية التجارة جامعة دمياط.

- كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط.

- كلية التربية الرياضية جامعة دمياط.

- كلية التربية النوعية جامعة دمياط.

- كلية الزراعة جامعة دمياط

أهم أقسام الكليات بجامعة دمياط 2023

- أقسام كلية التمريض بجامعة دمياط 2023 :

- إدارة التمريض، التمريض الباطني الجراحي، تمريض صحة الأم وحديثي الولادة، تمريض الأطفال، تمريض صحة الأسرة والمجتمع، تمريض الصحة النفسية والعقلية، تمريض العناية الحرجة والطوارئ، تمريض المسنين.

أقسام كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط 2023

- قسم طباعة المنسوجات والصبغة والتجهيز، قسم النحت، قسم الملابس الجاهزة، قسم الغزل والنسيج والتريكو، قسم الزخرفة، قسم الخزف، قسم التصميم الصناعي، قسم التصميمي الداخلي والأثاث.

أقسام كلية الآداب بجامعة دمياط 2023

قسم اللغة العربية، قسم اللغة الإنجليزية، قسم اللغة الفرنسية، قسم الجغرافيا، قسم التاريخ، قسم علم النفس والاجتماع، قسم الإعلام، قسم الأثار المصرية، قسم الوثائق والمكتبات، برنامج نظم المعلومات الجغرافية.