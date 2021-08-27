جامعة دمياط بها واحدة من أقدم كليات الفنون التطبيقية في مصر تعرف عليها

تعد كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط واحدة من أقدم كليات الفنون التطبيقية في مصر تم إنشائها بموجب القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2003 ، وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 2004- 2005

تهتم الكلية بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، لخدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً كما تهتم ببعث الحضارة والتراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصيلة وتوثيق الروابط الفنية والعلمية والثقافية مع الكليات والجامعات والهيئات العلمية والأجنبية.

وتحتل الكلية موقعاً متميزاً على نيل مدينة دمياط، وتتكون مباني الكلية من مبنيين أساسيين، الأول مبنى إداري به قاعة مؤتمرات، والثاني مبنى الورش والمعامل والقاعات، فضلاً عن مدرج كبير يتسع لـ 300 طالب، وتستهدف الكلية تنمية العقلية الابتكارية للعمل في مجالات التصميم والإنتاج.

نظــــام الدراســــة بالكليـــة

تطبق الكلية القوانين واللوائح الجامعية و التي يتم العمل في الجامعات المصرية طبقاً لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 والقوانين المكملة له وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 وتعديلاته.

وطبقاً للائحة الداخلية والتي صدرت بموجب القرار الوزاري رقم 1475 بتاريخ 24/9/1996 تحدد اللائحة التالى

1- أقسام الكلية.

2- درجة البكالوريوس.

3- المقررات الدراسية (عدد الساعات وتوزيع الدرجات وعدد ساعات الامتحان).

4- المحتوى العلمي للمقررات الدراسية وتعمل الكلية علي تطوير وتحديث اللائحة الداخلية بما يواكب التطورات في المجالات العلمية والتعليمية.

أقسام الكلية:-

أقسام علمية تقبل الطلاب وهي كالتالي

1- قسم الإعلان.

2- قسم التصميم الداخلي والأثاث.

3- قسم التصميم الصناعي.

4- قسم الخزف.

5- قسم الملابس الجاهزة .

6- قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم.

7- قسم الغزل والنسيج والتريكو.

8- قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز.

9- قسم الزخرفة.

أقسام علمية لا تقبل الطلاب وهي كالتالي:-

1- قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون.

2- قسم الطباعة والنشر والتغليف.

3- قسم الأساسات والإنشاءات المعدنية والحديدية.

4- قسم الزجاج.

5- قسم المنتجات المعدنية و الحلي.