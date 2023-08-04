البرامج الأكاديمية غير التقليدية بكليات جامعة السويس.. بينها هندسة الطاقة

أعلنت جامعة السويس، البرامج الدراسية غير التقليدية التي تقدمها كليات الجامعة، برعاية الدكتور علي حسين عطا، القائم بأعمال رئيس الجامعة، موضحة الشروط اللازمة للالتحاق بها.

البرامج غير التقليدية في كليات جامعة السويس

ووجهت جامعة السويس الدعوة للطلاب المصريين والوافدين للانضمام للبرامج غير التقليدية بجامعة السويس، والمصممة خصيصًا لإعداد كواد مؤهلة على أعلى مستوى لمواكبة متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

ووضعت جامعة السويس شرط الالتحاق بالبرامج، وهو أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة بمجموع يؤهله للالتحاق بالكلية أو إحدى الكليات المناظرة في أحد الجامعات المصرية الحكومية، وتقبل البرامج الطلاب من غير المصريين وفقا للقواعد المنظمة.

برامج كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس

وذكر بيان جامعة السويس، أنه من ضمن البرامج غير التقليدية، يوجد برنامج هندسة البترول والتعدين ويتكون من التالي:

- برنامج هندسة استكشاف وإنتاج البترول.

- برنامج هندسة الطاقة والبيئة.

- برنامج هندسة البترول والغاز.

برامج كلية الثروة السمكية بجامعة السويس

وشملت البرامج غير التقليدية برنامج الثروة السمكية ويتكون من:

- برنامج ملاحة الصيد البحري.

- برنامج هندسة الصيد البحري.

- برنامج مراقبة السلامة البحرية.

برنامج كلية العلوم بجامعة السويس

وشملت برامج كلية العلوم بجامعة السويس ما يلي:

- برنامج البتروكيماويات.

- برنامج استكشاف البترول والخامات المعدنية.

- برنامج جيولوجيا البترول والغاز الطبيعي.

- برنامج الرياضيات وعلوم الحاسب.

برنامج كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس

ويتضمن برنامج كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس ما يلي:

- برنامج العلوم السياسية باللغة الإنجليزية.

- برنامج الاقتصاد باللغة الإنجليزية.

برنامج كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة السويس

بينما يضم برنامج كلية التكنولوجيا والتعليم بالسويس ما يلي:

- برنامج تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

- برنامج تكنولوجيا الإنشاءات المدنية.

- برنامج تكنولوجيا اللحام.

برنامج كلية الآداب بجامعة السويس

فيما شمل برنامج جامعة السويس في كلية الآداب:

- برنامج شعبة اللغة الإنجليزية الترجمة التخصصية.

- برنامج شعبة اللغة الفرنسية الترجمة التخصصية.

- برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية.

برنامج كلية التجارة بجامعة السويس

- يضم برنامج كلية التجارة بجامعة السويس شعبة اللغة الإنجليزية.