طرق سداد مصروفات كليتي الهندسة والذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط

بدأ طلاب الثانوية العامة البحث عن مصاريف كليتي الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط 2023، إحدى الكليات الحديثة بهدف إعداد خريجين متخصصين ومؤهلين للتعامل مع سوق العمل.

مصاريف كلية الهندسة وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط 2023

وتنشر«الوطن» مصاريف كليتي الهندسة وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة دمياط 2023، بناءً على موافقة مجلس الجامعة وإعلان تخفيض الرسوم الدراسية وفقًا للموقع الرسمي لجامعة دمياط، حيث يتم دفع الرسوم الدراسية دفعة واحدة بداية كل عام دراسي للطلاب المستجدين المقبولين في الكلية.

رسوم كلية الهندسة بجامعة دمياط 2023

الرسوم الدراسية المقررة على الطلاب المرشحين للقبول بكلية الهندسة مبلغ 411.90 جنيه + 30 جنيه طابع خدمات طبية (وسيتم دفع الرسوم الدراسية + دفع قيمة طابع الخدمات الطبية نقدًا) في يوم تقديم الأوراق بخزينة الكلية

أما بالنسبة للرسوم الدراسية المقررة على الطلاب المرشحين بالقبول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي فتباينت مصروفاتها

البرنامج العام 430 جنيها

- الطلاب المستجدون المقبولون في البرامج الخاصة «هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية» بـ430 جنيها رسوم + 500 جنيه مقابل فتح ملف + 500 جنيه مصروفات إدارية + 200 مصروفات مركز تقنية المعلومات، ليصل إجمالي مجموع الرسوم إلى 1730 جنيها.

أما بالنسبة لمصاريف المقررات التي يدرسها الطالب في البرامج الخاصة، يدفعها الطالب كل تيرم دراسي بمجرد تسجيل المقررات، وتبلغ 350 جنيها للمقرر الواحد، بواقع 3 ساعات معتمدة.

- 1050 جنيها مصاريف الفصل الدراسي الواحد «بحد أدنى 4 مقررات وحد أقصى 7 مقررات».

- 4200 جنيه - 7350 جنيها، بالإضافة للساعات المعتمدة للتدريب، بواقع ساعة في نهاية السنة الثانية وسنتين في نهاية السنة الثالثة بمجموع 1050 جنيها + مشروع التخرج 6 ساعات معتمدة في السنة الرابعة بمجموع 2100 جنيه.

- عدد الساعات المعتمدة الكلية المطلوب استكمالها للطالب على مدار الأربع سنوات، 135 ساعة.

طرق سداد مصروفات كليات جامعة دمياط

يمكن للطالب دفع المصروفات الدراسية للكلية من خلال خدمات الدفع الإلكتروني المقدمة من شركات الدفع الفوري والمتوفرة بجميع انحاء الجمهورية دون التقيد بالحضور لمقر الجامعة.

يتم الدفع عن طريق كود الطالب ويتم الحصول عليه عن طريق الدخول على الصفحة الرسمية للجامعة ثم الدخول على نظام ابن الهيثم لشئون التعليم والطلاب من انظمة الإدارة الإلكترونية ثم الضغط على أيقونة دخول الطالب وإدخال الرقم القومي وكلمة المرور، ومن ثم البيانات الأساسية الموجودة على صفحة الطالب يمكن معرفة الكود الخاص بالطالب بطاقة الرقم الجامعي «الكارنيه».

في حالة عدم معرفة كلمة المرور يجب الرجوع إلى الكلية المقيد بها الطالب للحصول على كلمة المرور.