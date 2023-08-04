«حياة كريمة»: الانتهاء من تنفيذ محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات قصب السكر

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامية منة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الانتهاء من تنفيذ محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات قصب السكر».

الانتهاء من تنفيذ محطة كوم أمبو لشتلات القصب في أسوان

وقال التقرير، إنه على أرض الخير بمحافظة أسوان تم الانتهاء من تنفيذ محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات قصب السكر التي تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأول وأفريقيا بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التوسع في إنتاج شتلات القصب كبديل عن زراعته بالعقل والذي يوفر كميات كبيرة خلال الزراعة.

تخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردودا إيجابيا للمزارعين

وتأتي خطة التوسع في زراعة القصب بنظام الشتلات واستخدام أفضل أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردودا اقتصاديا إيجابيا للمزارعين مع رفع مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتقع المحطة على مساحة 26 فدانا لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون شتلة في الموسم لتكفي لزراعة 4 آلاف فدان بالشتل في الموسمين بتمويل من هيئة تنمية الصعيد.