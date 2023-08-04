تحصين 4500 رأس ماشية ضد الأمراض المعدية في قرية الحمراء بكفر الشيخ

أكدت الدكتورة سحر أبو النجا، مدير الوحدة البيطرية بقرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ، استمرار القوافل البيطرية بهدف تحصين الماشية من الجاموس والأبقار والأغنام، ضد الأمراض المعدية من الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والجلد العقدي، وتمكنت من تحصين نحو 4500 رأس ماشية بالوحدة البيطرية بقرية الحمراء والعزب التابعة لها.

فرق طبية بيطرية لتحصين الماشية بالمجان

وأوضحت مدير الوحدة البيطرية، في تصريحات لـ«للوطن»، أن توجيهات الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، بتحرك الفرق الطبية البيطرية لتحصين الماشية «من بيت لبيت»، تأتي لتخفيف الأعباء عن المربين، وذلك جراء نقلها إلى لجان التحصين البعيدة عنهم، لافتة أن هذا الأمر قوبل بحالة من الرضا التام من قبل المئات من مربي الحيوانات.

مواعيد تحصين الماشية في كفر الشيخ

وأضافت أن مواعيد عمل لجان التحصين للماشية في محافظة كفر الشيخ بالقرى والعزب، يكون مع بداية اليوم، ويستمر حتى آخر النهار، بهدف الوصول لأكبر قدر من المواشي وتحصينها بالمجان، حفاظا على الثروة الحيوانية.