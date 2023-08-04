يترقب طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الذين أدوا امتحانات الدور الثاني، موعد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية، استعدادا للالتحاق بمدارس التعليم الفني، خاصة بعد خفض درجات التنسيق بمعدل 5 درجات.

موعد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، لـ«الوطن»، إنه من المقرر إعلان موعد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية، غدا السبت أو الأحد على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد فؤاد الرشيدي، شدد على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة أولا بأول.

إرسال نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية إلى المدارس

وأشار المصدر إلى أنه سيتم الإعلان عن رابط نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية، عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، وسيتم إرسالها لكل مدرسة، ما سيتيح للطلاب إمكانية الحصول على الشهادة في سهولة ويسر.

نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الأول بالشرقية

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول بنسبة نجاح 85.9%، وبلغت نسبة النجاح في الإعدادية المهنية نحو 86%.