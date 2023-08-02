إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية لطلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية والأخيرة للقبول بالصف الأول الثانوي العام بمجموع 237 درجة بدلا من 243، وذلك لطلاب الشهادة الإعدادية الناجحين في الدور الثاني.

نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية في الدقهلية

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن إعلان تنسيق المرحلة الثانية من الالتحاق بمرحلة الثانوية العامة بعد أن تم حصر الأماكن المتبقية ببعض المدارس بالإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، إذ بلغ عدد الطلاب الناجحين بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني 51500 طالب وطالبة موزعين على 1030 فصلا.

اعتماد نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023

وأضاف «شعبان»، في بيان صحفي، أنه تم اعتماد نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 80٪ وبذلك تصبح النتيجة النهائية لهذا العام 97.3٪ حيث تقدم للامتحان 123812 طالبا وطالبة نجح منهم 120542 طالبا وطالبة، فيما كانت نتيجة امتحان الدور الثاني للإعدادية مكفوفين بنسبة 100٪ وإعدادية القسم المهني بنسبة 100٪.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن تمنيه بكل التوفيق لأبنائنا الطلاب ومستقبل واعد ليخرج لنا جيل يحمل راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية في شتي المجالات والعلوم، مؤكدا أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية.