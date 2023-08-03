فتح باب تظلمات المرحلة الثانية من الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر فى بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، فتح باب تلقي تظلمات امتحان شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية العامة» الدور الثاني، اعتبارا من اليوم، ويستمر التقديم لمدة خمسة عشر يومًا، حتى 17 أغسطس، وذلك تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

امتحان الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر المرحلة الثانية

ومن جهته، أشار هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم، أنّ نتيجة امتحان شهادة الإعدادية للدور الثاني للعام الدراسي 2023، بلغت نسبة النجاح بها 86%، ونسبة النجاح في التعليم المهني الدور الثاني 72.7%.

التقديم للتعليم المزدوج بالبحر الأحمر

وأكد وكيل تعليم البحر الأحمر، أنّ اليوم هو آخر موعد للتقديم الإلكتروني للتعليم المزدوج، لقبول دفعات جديدة من حملة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي المقبل، لافتًا إلى أنّ التعليم المزدوج مرتبط بسوق العمل.