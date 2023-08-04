سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 4-8-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 4-8-2023 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، وسجل اليوم في البنك الأهلي المصري 100.30 جنيه للبيع و99.29 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 4-8-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث لأسعار العملات على مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوم: 100.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوم: 99.29 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم: 100.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم: 99.97 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم: 100.54 جنيه للبيع، مقابل 100.40 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك إسكندرية اليوم: 100.63 جنيه للبيع، مقابل 96.92 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم سجل 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم 12.20 ريال.