مصرع صبي غرقا في ترعة بني حسن بالشرقية

استقبل مستشفى أولاد صقر بمحافظة الشرقية، جثة صبي لقي مصرعه غرقا، اليوم، في ترعة بني حسن بنطاق دائرة مركز أولاد صقر، وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني.

غرق طفل في ترعة بني حسن

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أولاد صقر باستقبال جثة الصبي «عبد الكريم م ع»، 16 عاما، نتيجة غرقه في مياه ترعة بنطاق مركز أولاد صقر.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته، وتبين من التحريات الأولية حول الواقعة مصرع صبي يبلغ من العمر 16 عاما، غرقا في مياه ترعة بني حسن بأولاد صقر، وجرى التحفظ على الجثمان تحت تصرف جهات التحقيقات.

وكانت الجهات الأمنية المعنية طالبت بجمع كافة التحريات حول الواقعة وبيان أسباب وقوعها، وتحديد إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

انتداب الطب الشرعي لفحص الجثة

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيقات المختصة والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.