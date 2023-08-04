إدارة العجمي التعليمية تختتم نشاطها الصيفي بحفل للفنون الشعبية

أختتمت إدارة العجمي التعليمية بمديرية تعليم الإسكندرية الأنشطة الصيفية بحفل أقيم بمدرسة سعد بن أبى وقاص الرسمية لغات، وشاركت فيه مدارس الإدارة بعدد من فقرات الفن الشعبي من التراث الصعيدي، لعرض ما تعلمه الطلاب خلال النشاط الصيفي.

أهداف النشاط الصيفي بمدارس الإسكندرية

قال بسيونى محمد بسيونى مدير عام إدارة العجمى التعليمية بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن » إن الهدف من النشاط الصيفي بالمدارس هو ربط الطلاب بمدارسهم، والتأكيد على أن المدرسة ليست مكان للتعليم فقط، ولكنها أيضاً مكان لممارسة الرياضة والأشغال اليدوية وتعلم الفن والموسيقى والرسم والتمثيل، وأنشطة أخرى تناسب كل الطلاب حسب ميولهم، مضيفا أن النشاط الصيفي ساهم في شغل أوقات الفراغ وتعلم الطلبة وأولياء أمورهم الكثير من الأنشطة التي عادت عليهم بالنفع.

أنشطة الرسم والفنون بمدارس الإسكندرية

أضافت هبة سليمان وكيل إدارة العجمي التعليمية، أن النشاط الصيفي بالمدارس فتح مجالات عديدة شارك فيها أبناءنا الطلبة، وتعلموا من خلالها أهمية المشاركة المجتمعية، وتعلموا الفنون المختلفة على أيدي متخصصين كل مجاله.

وأشارت عزة خطاب موجة أول رياض الأطفال بالإدارة أن النشاط الصيفي كان فرصة جيدة لتعليم أطفال رياض الأطفال، وتأسيسهم علمياً بشكل صحيح، وبعيداً عن أى ضغوط قد يتعرض لها الطفل خلال العام الدراسي، مضيفة أن التلاميذ تعلموا أهمية دور المدرسة فى حياتهم.