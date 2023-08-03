«تعليم الإسكندرية» تنشر أسماء الطلاب المتقدمين لمدارس التعليم المزدوج

أعلنت إدارة التعليم والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أسماء الطلاب المتقدمين لمدارس التعليم والتدريب المزدوج المقرر عقد اختباراتهم والمقابلة الشخصية بمقر مركز تقديم مدرسة طلعت حرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج يوم السبت 2023/8/5.

اختبارات ومقابلات

قالت المهندسة أمل حسان مدير عام إدارة التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن»، إن الاختبارات والمقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين لمدارس التعليم والتدريب المزدوج سيتم عقدها بمدرسة طلعت حرب الثانوية الفنية، يوم السبت الموافق 2023/8/5 فى تمام الساعة 9 صباحاً ليتم اختيار من سيجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية ليستوفى باقي أوراق التقديم.

160 عدد المتقدمين

وأشارت مدير عام التعليم الفني أن عدد المتقدمين والذين سيحضرون هذه الاختبارات 160 طالب وطالبة وقد تم تجهيز وإعداد الاختبارات وتشكيل لجنة من المتخصصين لعقد الاختبارات والمقابلات الشخصية بكل شفافية وحيادية وسيتم مقابلة كل المقبولين حسب الترتيب بالكشوف المعلنة.