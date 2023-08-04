مطار مرسى علم يستقبل 142 رحلة طيران من 12 دولة أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 142 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات من 12 دولة أوروبية تقل آلاف السياح الأجانب، الأسبوع المقبل بدءا من غدٍ السبت وحتى نهاية الأسبوع، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وكشف رامي فايز، نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم تبين وصول 142 رحلة طيران سياحية تقل آلاف السياح.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 35 ألف سائح على متن 142 رحلة طيران من 12 دولة أوروبية وهي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج والمجر وسلوفاكيا، مؤكدا أن اكثر السياح وصولا من التشيك وإيطاليا وبولندا.

كما لفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 90%، تزامنا مع زيادة معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة بزيادة قدرها 8 رحلات عن الأسبوع الماضي.