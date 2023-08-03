مطار مرسى علم الدولي يستقبل 18 رحلة من 6 دول أوروبية

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، 18 رحلة طيران على متنها آلاف السياح قادمة من مطارات 6 دول أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، بحسب تصريحات رامي فايز، نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم.

وصول آلاف السياح إلى مرسى علم

وقال عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر إن الفنادق والمنتجعات السياحية استعدت لاستقبال آلاف السائحين من جنسيات أوروبية مختلفة عبر عشرات رحلات الطيران يوميا قادمة من 12 دولة أوروبية.

مهرجانات شواطئ مرسى علم

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه جرى استقبال السياح الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات التسكين بالغرف في أسرع وقت وعمل برامج متنوعة منها مهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحي وتنشيط السياحة.