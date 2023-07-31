إقبال السياح على «البوتشي» بشواطئ مرسى علم.. لعبة من أصل مصري

شهدت شواطئ مرسى علم إقبالا كبيرا من السياح الأجانب على لعبة البوتشي إذ أنها مريحة للأعصاب وانتشرت بشكل واسع على الشواطئ بين السياح الأجانب من جنسيات مختلفة تزامنا مع ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق في فصل الصيف ويمكن لعبها بلاعبين أو فريقين.

لعبة البوتشى على شواطئ مرسى علم

أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى انتشار لعبة البوتشي على شواطئ مرسى علم إذ لاقت إقبال السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، رواج لعبة البوتشى على شواطئ مرسى علم وإقبال الصغار والكبار عليها خاصة الأسر حيث إنها لعبة تنافسية يتم لعبها بلاعبين في مواجهة بعض أو فريقين كل فريق يضم لاعبين أو ثلاثة.

لعبة البوتشي

وكشف «عثمان» أن البوتشي لعبة بسيطة تحمل طابعًا من التحدي والذكاء، ويرجح أنها ذات أصل مصري قديم، إلا أنها أوسع انتشارا في الدول الأوروبية لذلك يقبل عليها السياح الأجانب فهي مريحة جدا للأعصاب.

انتشار لعبة البوتشي

وعن سبب انتشارها على شواطئ مرسى علم يوضح «عثمان» أن ذلك يرجع إلى أن اللعبة تمارس خارج المنزل وتحتاج إلى ملعب رملي عرضه يقترب من ثلاثة أمتار وطوله حوالي أربعة أمتار.

توافد السياح على مرسى علم

ولفت إلى توافد الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات من جميع دول أوربية على شواطئ مرسى علم عبر عشرات رحلات الطيران قادمة من مطارات أوروبا إذ استقبلت مرسى علم الأسبوع الجاري حوالي 30 ألف سائح من 11 دولة أوروبية يتصدرهم ألمانيا وأيطاليا وبولندا والتشكيك.