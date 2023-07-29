وصول آلاف السائحين إلى مطار مرسى علم على متن 33 رحلة اليوم

استقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم السبت، 7 آلاف سائح أجنبي من 8 دول أوروبية على متن 33 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، بينها رحلة طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول 7 آلاف سائح إلى مطار مرسى علم

وكشف رامي فايز، نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، عن وصول 7 آلاف سائح إلى مطار مرسى علم الدولي من 8 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وأشار «فايز» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه تم استقبال السياح في مرسى علم بالورود والهدايا التذكارية ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول في سهولة ويسر ونقلهم إلى الفنادق بالحافلات السياحية.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

كما لفت إلى استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 30 ألف سائح من المقرر وصولهم الأسبوع الجاري، على متن 135 رحلة طيران من 12 دولة، بدءا من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع الجاري.