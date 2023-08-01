«الفلاي بورد» تجذب آلاف السياح على شواطئ مرسى علم (صور)

شهدت شواطئ مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، لمشاهدة عروض لعبة الفلاي بورد، والتقاط الصور التذكارية مع لاعب الفلاي بورد الشهير بـ«الرجل الطائر»، تزامنا مع انتعاش السياحة، وتواجد ما يقرب من 30 ألف سائح على شواطئ المدينة.

الفلاي بورد تجذب السياح في مرسى علم

وقال عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن لعبة الفلاي بورد جذبت آلاف السائحين من جنسيات أوروبية مختلفة على شواطئ مرسى علم، وتواجد 30 ألف سائح بشواطئ مرسى علم تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الأسبوع الجاري، قادمة من 12 دولة أوروبية على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا.

وأضاف «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، أن شواطئ مرسى علم شهدت إقبالا كبيرا من السياح لمشاهدة عروض لعبة الفلاي بورد، وتم التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ المدينة.

عروض متنوعة في لعبة الفلاي بورد

ومن جانبه كشف مجدي عبد الغني، أشهر لاعبي الفلاي بورد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عروض لعبة الفلاي بورد شملت عروضا متنوعة في السماء وإطلاق ألوان صناعية، لافتا أن السياح حرصوا على التفاعل والتصفيق وجذبت اللعبة عددا منهم، وحرصوا على خوض تجربة ركوبها وهم في سعادة غامرة.

الفلاي بورد مصدر بهجة السياح

وأكد أن الفلاي بورد أصبحت مصدر بهجة لجميع نزلاء الفنادق وعلى شواطئ المدينة، موضحا أنه أول من مارسها في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط، وذلك بعد أن سافر إلى فرنسا خصيصا للتدريب عليها بواسطة مخترعها.

وأوضح «عبدالغني»، أن لعبة الفلاي بورد هي استعراض أثناء الطيران بواسطة خراطيم من المياه، حيث يمكن من خلالها الطيران بدفع المياه داخل الخراطيم من خلال موتوسيكل البحر.