عناوين مكاتب تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد بالمحافظات

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عناوين مكاتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالمحافظات، والتي تساعد طلاب الثانوية العامة في إدخال الرغبات من خلال توفير أجهزة الحاسب الآلي المتصلة بالإنترنت، ويتم إدخال الرغبات من خلال أخصائيين متدربين على أعمال التنسيق، ولديهم الخبرات الكبيرة في ترتيب وإدخال الرغبات بحسب رغبة الطالب وولي أمره.

عناوين مكاتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالمحافظات

وتنشر «الوطن»، عناوين مكاتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالمحافظات، والمنتشرة في كافة الجامعات، والتي أنهت استعداداتها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بداية من غدٍ السبت.

عناوين مكاتب تنسيق القبول جامعة القاهرة

وجاءت عناوين مكاتب تنسيق القبول في جامعة القاهرة كالتالي:

- معامل كلية الهندسة: شارع الجامعة بالجيزة

- معامل كلية الزراعة: شارع الجامعة بالجيزة

- معهد الدراسات والبحوث الإحصائية: شارع دكتور زويل بالجيزة.

عناوين مكاتب تنسيق القبول جامعة عين شمس

- كلية الحاسبات بالعباسية: داخل الحرم الجامعي.

- كلية البنات بمصر الجديدة: شارع أسماء فهمي.

- كلية الزراعة في شبرا الخيمة.

- كلية الآداب بالعباسية: داخل الحرم الجامعي.

- كلية العلوم بالعباسية: داخل الحرم الجامعي.

- كلية الحقوق بالعباسية: داخل الحرم الجامعي.

- كلية الهندسة بالعباسية: شارع السريات.

عناوين مكاتب تنسيق القبول جامعة حلوان

- كلية الهندسة بالمطرية.

- مدرسة التعليم الصناعي بالمطرية.

- كلية تربية رياضية بنين بالهرم.

- معمل كلية فنون جميلة بالزمالك.

- معمل كلية الهندسة بعين حلوان.

- المعمل المركزي بالحرم الجامعي عين حلوان

- معمل كلية التربية الرياضية بنين بشارع فيصل.

عناوين مكاتب تنسيق القبول جامعة بنها

- معمل حاسب آلي بكلية التجارة في بنها.

- كلية الهندسة في شبرا.

- كلية الزراعة في شبرا.

عناوين مكاتب تنسيق القبول جامعة الإسكندرية

- كلية العلوم بمحرم بك الشاطبي.

- كلية الهندسة الإبراهيمية.

- كلية التربية الرياضية بنين في أبو قير.

- كلية السياحة والفنادق بالأزاريطة.

- المدينة الجامعية طلبة في عزبة سعد.

- التربية بكلية الآداب مجمع الكليات النظرية الشاطبي.

- فرع مطروح معمل محافظة مرسى مطروح.

عناوين مكاتب تنسيق القبول جامعة أسيوط

- المكتب الرئيسي بكلية الآداب بمبنى الجامعة القديم.

- قطاع (أ) في مركز الحاسب بالمدينة الجامعية للطلاب بمبنى الجامعة الجديد.

عناوين مكاتب تنسيق القبول جامعة طنطا

- نادي التكنولوجيا (1) بالمكتبة المركزية بالمجمع الطبي.

- نادي التكنولوجيا (2) بالمكتبة المركزية بالمجمع الطبي.

- معامل مركز الخدمات العامة بالمكتبة المركزية بالمجمع الطبي.

- نادي تكنولوجيا الصيدلة المجمع الطبي.

- كلية التجارة بشارع سعيد.

- كلية الهندسة في مقر الكلية بمجمع سبرباي.

عناوين مكاتب تنسيق القبول جامعة الزقازيق

- مدينة السلام بمجمع البطراوي للمدن الجامعية بشارع فاروق في الزقازيق.

- كلية العلوم داخل الحرم الرئيسي للجامعة.

- كلية الهندسة داخل الحرم الرئيسي للجامعة.

عناوين مكاتب تنسيق القبول جامعة المنصورة

- مركز الحساب العلمي داخل الحرم الجامعي كلية التربية وكلية الصيدلة.

- تربية نوعية ميت غمر

- 3 تربية نوعية منية النصر.

عناوين مكاتب تنسيق القبول جامعة دمياط

- قاعة التنسيق الإلكتروني بمدينة دمياط الجديدة.

- كلية الفنون التطبيقية - دمياط الأعصر.

عناوين مكاتب تنسيق القبول جامعة بني سويف

- معمل الحاسب الآلي بكلية الإعلام.

- معمل تك المعلومات بالجامعة.

- معمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات.

عناوين مكاتب تنسيق القبول جامعة دمنهور

- كلية طب البيطري بالمجمع العلمي شارع الجمهورية.

- كلية العلوم بالمجمع العلمي شارع الجمهورية.

عناوين مكاتب تنسيق القبول جامعة المنيا

- معمل ملحق كلية دار العلوم داخل الحرم الجامعي.

- معمل ملحق كلية التربية الرياضية داخل الحرم الجامعي.

عناوين مكاتب تنسيق القبول جامعة السويس

- مركز تطوير التعليم الجامعي إدارة الجامعة الكيلو 4.5.

عناوين مكاتب تنسيق القبول جامعة المنوفية

- مكاتب التنسيق في جامعة المنوفية.

- مجمع الكليات صالة كلية الحقوق بشبين الكوم.

- جامعة السادات بمدينة السادات.

عناوين مكاتب تنسيق القبول جامعة مرسى مطروح

- معمل الإدارة الفندقية بكلية الإدارة الفندقية بمطروح.

- معمل في محافظة مطروح.

عناوين مكاتب تنسيق القبول جامعة بورسعيد

- مكتب التنسيق بجامعة بورسعيد.

- معمل كلية الهندسة بور فؤاد.

- معمل كلية التربية النوعية بور فؤاد.

- معمل شؤون بورسعيد، بجوار استاد بورسعيد.

عناوين مكاتب تنسيق القبول جامعة كفر الشيخ

مكتب تنسيق جامعة كفر الشيخ كلية التربية النوعية

عناوين مكاتب تنسيق القبول جامعة سوهاج

- معمل مدرجات كلية التجارة الدور الأرضي بكلية التجارة.

- كلية الطب معمل 1/2/3.

- معمل مركز مشروع تطوير التعليم، بدروم مبنى كلية الطب الإداري.

- معمل كلية التربية الجديد الدور الأول علوي بكلية التربية.

عناوين مكاتب تنسيق القبول جامعة جنوب الوادي

- معمل التطوير كلية التربية، مقر الجامعة بقنا.

- معمل التطوير 1، ومعمل التطوير2، ومعمل التطوير 3 بمقر الجامعة بقنا.

- معمل التطوير 1 بكلية التربية بالبحر الأحمر.

- نادي التكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة بالأقصر.

عناوين مكاتب تنسيق القبول جامعة الفيوم

- معمل الحاسب الآلي بكلية العلوم الحرم الجامعي.

- معمل الحاسب الآلي بكلية الزراعة الحرم الجامعي.

- معمل حاسب الآلي بكلية الهندسة الحرم الجامعي.

- معمل الحاسب بكلية الخدمة الاجتماعية.

- معمل الحاسب الآلي بكلية السياحة والفنادق بالحرم الجامعي.