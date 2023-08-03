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تجهيز 3 معامل مركزية لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات ببنها

كتب:

حسن صالح
01:54 م | الخميس 03 أغسطس 2023
معامل تنسيق جامعة بنها

معامل تنسيق جامعة بنها

أنهت جامعة بنها، استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمعامل التنسيق الإلكتروني، وذلك تزامنًا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق اعتبارًا من اليوم وحتى لأربعاء الموافق 9 أغسطس الجارِ. 

تجهيز 3 معامل مركزية للتنسيق الإلكترونى 

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها في بيان، أنه جرى تجهيز 3 معامل مركزية للتنسيق الإلكترونى بكليات الزراعة بمشتهر، والتجارة، والآداب بمجمع الكليات ببنها، لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية لتسجيل رغباتهم مجاناً، وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافي للمحافظة.

توفير استراحات وأماكن مناسبة لانتظار الطلاب

وأشار «الجيزاوي» إلى أنه جرى التأكيد على توفير استراحات وأماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم، مع التوجيه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة للطلاب خلال فترة التقدم للتنسيق الإلكترونى بمراحله المختلفة.

من جهته، عقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعا تنسيقاً مع الدكتور رضا عمر، والدكتور علي سعد، المشرفان على أعمال التنسيق الإلكتروني بالجامعة، لمتابعة كافة تجهيزات المعامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة خلال مراحل التنسيق.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنّ جميع المعامل مجهزة على أكمل وجه، وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة، بالإضافة إلى مشرفين متخصصين على أعلى مستوى من العاملين بالجامعة لتسهيل مهمة الطلاب في تسجيل رغباتهم إلكترونيا بشكل صحيح.

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