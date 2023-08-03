تنسيق المرحلة الأولى لكليات الجامعات الخاصة أدبي.. اعرف التفاصيل

تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا يوم السبت المقبل 5 أغسطس، أوضح مصدر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2023 أدبي خاص المرحلة الأولى، موضحا أنه سيتم الكشف عن الحد الأدنى لتنسيق الكليات 2023 أدبي خاص، وذلك بعد أن يتم اعتماد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة المقبل.

موعد إعلان تنسيق الكليات 2023 أدبي خاص

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنه من المقرر عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وإعلان تنسيق الكليات 2023 أدبي خاص المرحلة الأولى تزامنا مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الجامعات الحكومية، وفقا للقواعد والضوابط التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

تنسيق أدبي خاص 2022

وعن تنسيق الكليات 2023 أدبي خاص المرحلة الأولى ترصد « الوطن» فى اطار دورها الخدمي تنسيق أدبي خاص 2022 كالتالي:

- كليات الحاسبات 62%

- كليات العلوم السنيمائية 55%

- كليات العلوم السياسية 55%

- كليات الإدارة والاقتصاد 55%

كليات الفنون التطبيقية 55%

- كليات الآثار 55%

- كليات الآداب 55%

- كليات التربية 55%

- كليات الزراعة 55%

- كليات اللغات والترجمة 55%

- كليات الحقوق والدراسات القانونية 55%

- كليات الزراعات الصحراوية 55%

- كليات العلوم الأساسية 55%