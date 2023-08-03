تنسيق الجامعات الخاصة 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي.. يعلن خلال أيام

أكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، انتهاء كل الاستعدادات والتجهيزات المتعلقة بتنسيق الجامعات الخاصة 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحين أن تنسيق العام الجديد سيشهد التزاما بكل الضوابط والقواعد المنصوص عليها في هذا الشأن.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

أكد الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، لـ«الوطن»، أن هناك التزاما بكل الضوابط والقواعد المتعلقة بتنسيق الجامعات الخاصة 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي، موضحاً أن الوزارة لم تعلن حتى الآن الحدود الدنيا للتقدم لمختلف الكليات، لافتا أن موعد بدء المرحلة لكليات القطاع الخاص سيكون بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023 علمي علوم

وأكد الدكتور صديق عبد السلام رئيس جامعة الأهرام الكندية، أن الحدود الدنيا لكليات تنسيق الجامعات الخاصة 2023 علمي علوم، سيجري الكشف عنها عقب اجتماع اللجنة العليا للتنسيق للعمل به من قبل الجامعات، مؤكداً أن الجامعة أنهت كل تجهيزاتها لتنسيق الجامعات 2023، ووفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها في هذا الشأن.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023 علمي رياضة

أكد الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة 2023 علمي رياضة وأدبي وعلمي علوم، لطلاب الثانوية العامة لم يتم تحديده حتى الآن من قبل المجلس، ومن المقرر البت فيه خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا أن تنسيق العام الجديد سيشهد إضافة عدد من البرامج الدراسية الجديدة التي تتواكب مع متطلبات سوق العمل.