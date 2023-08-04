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ضبط ‏91 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:32 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
المرور

المرور

 

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (91158) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية:(37073) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.(837) مخالفة السير بدون تراخيص، (13) مخالفة موقف عشوائى،(3) مخالفات شروط التراخيص.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات