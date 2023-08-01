انقلاب مقطورة محملة بالرمال في منشأة القناطر.. لا توجد إصابات

انقلبت مقطورة محملة بالرمال بطريق المنصورية دون إصابات بمنشأة القناطر، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب مقطورة محملة بالرمال على طريق المنصورية بدائرة القسم.

على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

اختلال عجلة القيادة بيد السائق

وبالانتقال والفحص تبين أنه خلال سير سيارة نقل مقطورة قيادة سائق 25 سنة اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب المقطورة وسقوط الحمولة منها، وجرى رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور.