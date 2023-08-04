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«الداخلية» تضبط مسجل خطر قتل ربة منزل في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات
12:10 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
قوة أمنية

قوة أمنية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة إحدى السيدات داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية) وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة" - كمية من مخدرى "الأفيون – الشابو").

محاولة السرقة

وبمواجهة المتهم بقتل سيدة في الإسكندرية إعترف بإرتكاب الواقعة وذلك لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليها لقيامها بسرقة مبلغ مالى منه حال تواجدها بالشقة محل سكنه ، فقام بالتعدى عليها بالضرب بالسلاح المضبوط بحوزته وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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