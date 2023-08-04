ازاي تشتري اللي نفسك فيه بالتقسيط بدون فوائد؟.. السر في البطاقة

في كثير من الأحيان يحتاج العديد من المواطنين إلى شراء بعض الأشياء التي يحتاجون إليها بنظام التقسيط، ولكن تستوقفهم نسب الفوائد التي يتم فرضها من الشركات التي تتيح التقسيط للعملاء، الأمر الذي جعل البنك الأهلي المصري يتيح للمواطنين للعملاء شراء الكثير من المنتجات بدون فوائد وبدون مصاريف إدارية، ببطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري وبالتقسيط على 12 أو 18 أو 24 شهرا.

كيف يمكن شراء منتجات بالتقسيط بدون فوائد؟

ويتيح البنك الأهلي المصري للعملاء فرصة الحصول على ما يريدونه من منتجات بالتقسيط وبدون فوائد عند الشراء من عدد من الشركات التي يتعاقد معها البنك، والتي يمكن معرفتها من خلال الصفحة الرسمية للبنك الأهلي المصري، وتتمثل خطوات الشراء بالتقسيط وبدون فوائد في الآتي:

- يقوم العميل بالذهاب إلى فرع الشركة التي يرغب في الشراء منها.

- ثم يقوم باستخدام البطاقة الائتمانية بالبنك الأهلي المصري ويتم تسليمها للموظف المختص، حتى يقوم بالانتهاء من الإجراءات المطلوبة.

- ثم يتسلم العميل المنتج الذي يرغب به، ليتم جدولة الأقساط على عدد الشهور التي يرغب بها.

مميزات البطاقة الائتمانية من البنك الأهلي المصري

- يصل الحد الائتماني الأقصى بالبطاقة إلى 9,999 جنيه.

- يتيح البنك الأهلي للعميل فترة سماح حتى 55 يوما على المشتريات فقط.

- الحد الائتماني المتاح للاستخدام في السحب النقدي 100%.

وعلى الراغب في استخراج البطاقة الائتمانية من البنك الأهلي المصري التوجه إلى أقرب فرع للبنك، وتقديم طلب الحصول على البطاقة الائتمانية.