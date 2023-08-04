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«الداخلية» تضبط «ديلر» مخدرات عزبة العبور بعد منشور على «فيس بوك»

كتب:

محمد بركات
01:08 م | الجمعة 04 أغسطس 2023
مخدر الهروين

مخدر الهروين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى صفحات منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا تضرر سكان عزبة العبور من قيام أحد الأشخاص ببيع المواد المخدرة.

ضبط ديلر عزبة العبور 

وحددت أجهزة الأمن مرتكب الواقعة، وتبين أن  له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واتختذ الإجراءات القانونية.

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