حبس المتهم بالاتجار في مخدر الهيروين بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل ضبط متهم بحيازة هيروين

أما عن تفاصيل الواقعة، التي شهدتها منطقة السلام بالقاهرة، فقد كانت البداية عندما قام رجال الشرطة بضبط المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وذلك أثناء استقلاله سيارة ملاكي، حيث عثر رجال الشرطة بحوزته على بندقية آليه، 3 خزن، عدد من الطلقات النارية، طبنجة صوت بالخزينة الخاصة بها، كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، 2 ميزان حساس، هاتف محمول.

المتهم يعترف بحيازته للمخدرات والسلاح

كما اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار بها، واعترف بحيازته للسلاح للدفاع عن نشاطه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لسهولة التنقل، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح أيمن على المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.