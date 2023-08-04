كلب يستقل حافلة بمفرده لزيارة والدة مالكه.. اشتاق لها

«هانك» كلب فاجأ المواطنين في إيطاليا بفعل غير متوقع، إذ صعد حافلة ركاب دون علم مالكه لزيارة والدة المالك، وبدأ رحلته من كاتابريجي إلى وسط بيزارو في إيطاليا.

كلب يستقل حافلة بمفرده لزيارة والدة مالكه

بدأت المغامرة عندما لاحظ بعض المواطنين أن الكلب هانك، البالغ من العمر 14 عاما، ركب بهدوء حافلة رقم 131، المتوجهة نحو وسط المدينة في منطقة ماركي، في الساعة 6:45 صباحًا، وأخذ البعض يلتقطون له الصور وهو يجلس على المقعد داخل الحافلة، إذ إنه راكب جديد غير معتاد.

وبدأ رواد التواصل الاجتماعي في نشر صور الكلب على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل البحث عن مالكه، وإرسالها إلى منظمة Le primule di Eva الإيطالية المسؤولة عن الحيوانات المفقودة، بحسب صحيفة «لاريبوبليكا » الإيطالية.

وفي دهشة انتظاره أحد الركاب لمساعدته في محطة بيسارو، ولكن الكلب كان مصممًا على الوصول إلى هدفه، إذ بدأ في السير لمسافة طويلة، مروراً بساحة لازاريني، وباسيري، ومازا ، وكاستلفيداردو، وأخيراً دخل فناء في فيالي دي بارتيجياني، وعند وصوله لهدفه، ظهرت سيدة وتعرفت عليه، وهي والدة مالك الكلب.

كلب يثير اعجاب المواطنين في ايطاليا

وجرى الكلب على السيدة وأوضح المالك أنّ «هانك» استقل الحافلة معه عدة مرات على الطريق نفسه خلال زيارته لوالدته، حيث قرر أن يفعل ذلك بنفسه، بعد أن اشتاق لها.

وتوضح مغامرة الكلب المفاجئة، كيف يمكن أن تكون الحيوانات مدهشة وعاطفية، فلقد ترك «هانك» الجميع عاجزين عن الكلام بسبب مغامرته المستقلة للوصول إلى الجدة التي يحبها كثيرًا.