غلق 5 منشآت طبية مخالفة في كفر الشيخ

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حملة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر.

غلق 5 منشآت طبية خاصة تعمل بالمخالفة للقانون

وقامت فرق العلاج الحر بجميع الإدارات الصحية بعمل حملة مرور متزامنة، شملت جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة المحافظة، حيث أسفرت الحملة عن غلق عدد 5 منشآت طبية خاصة تعمل بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدها.

كما أسفرت الحملة أيضاً عن ضبط عدد 33 منشأة طبية خاصة لديها مخالفات في اشتراطات التراخيص، وسوف تقوم إدارة العلاج الحر باستصدار قرارات غلق لتلك المنشآت.

استمرار الحملات بشكل أسبوعي

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ هذه الحملات سوف تستمر أسبوعياً، لضبط المنشآت المخالفة للقانون وغلقها، لافتةً أنّ هذه الحملات تهدف إلى ضبط السلبيات، والعمل على تلافيها مستقبلاً، وذلك لرفع كفاءة المنظومة الطبية في القطاع الخاص داخل محافظة كفر الشيخ، ولرفع جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.