تعرف على عناوين مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعات 2023-2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عناوين مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعات 2023-2024، وذلك على موقع التنسيق في إطار التسهيل على الطلاب.

وأوضحت عناوين مكاتب التنسيق كالتالي:

القاهرة

- معامل كلية الهندسة.

- معامل كلية الزراعة.

-معهد الدراسات والبحوث الإحصائية.

الإسكندرية

- الآداب.

- العلوم.

- علوم محرم بك.

- المدينة الجامعية.

- الهندسة.

- التربية الرياضية بنين ابى قير.

- التربية.

أسيوط

- معمل الحاسب الآلي بكلية الآداب.

- معمل الحاسب الآلي بقطاع (1).

دمنهور

- معمل كلية التجارة المجمع النظري بالأبعادية.

- معمل كلية التربية.

- معمل كلية الطب البيطري المجمع العلمي.

- معمل كلية العلوم.

طنطا

منى المكتبة المركزية كلية الصيدلة بالمجمع الطبي.

المنصورة

- وحدة الخدمات الالكترونية بالمدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان.

- كلية التربية بالحرم الجامعى.

- كلية الصيدلة الحرم الجامعى.

عين شمس

- كلية البنات بمصر الجديدة.

- كلية الهندسة العباسية.

- معمل كلية الحاسبات داخل الحرم.

- معمل كلية آداب داخل الحرم.

-المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.

الزقازيق

معامل الحاسبات المركزية بالجامعة امام مكتب الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة.

حلوان

- المعمل المركزى حرم الجامعة.

- معمل كلية الهندسة بالمطرية.

- معمل كلية الهندسة بحلوان.

- معمل كلية التربية الرياضية بنين بالهرم.

- معمل كلية الفنون الجميلة بالزمالك.

- معمل كلية التربية الموسيقية الزمالك.

دمياط

- قاعة التنسيق الالكترونى بالمدينة الجامعية بنين.

- كلية التربية النوعية بجوار مدرسة الكفراوى.,

- كلية الفنون التطبيقية بجوار مكتبة مصر العامة.

بنى سويف

- معمل لحاسب الالى بكلية الإعلام.

- معمل تكونولوجيا المعلومات.

- معمل الحاسب الالى بكلية الحاسبات بشرق النيل مجمع التعليم الصناعي.

المنيا

- معمل ملحق كلية دار علوم داخل الحرم الجامعى.

- معمل ملحق كلية التربية الرياضية.

- معمل المدينة الجامعية للبنين بجوار فرع البنك الاهلى للجامعة.

السادات

- ادارة الجامعة – الادارة العامة لشئون التعليم والطلاب مبنى رقم 205 المنطقة الرابعة

قناة السويس

مركز تطوير التعليم الجامعي ك 4.5 الطريق الدائري الإسماعيلية.

المنوفية

- مجمع الكليات ( صالة كلية الحقوق) شبين الكوم.

سوهاج

- معمل مركز المشروع تطوير نظم تقويم الطلاب بدروم مبنى كلية الطب.

- معمل مدرجات كلية التجارة.

جنوب الوادي

- معمل التطوير 1, 2 , 3 بمنى المدرجات.

- مبنى قاعة المؤتمرات مدرجة كلية الآداب بقنا.

- نادي التكنولوجيا ، حاسبات ومعلومات مبنى الإدارات الدور الارضى بفرع الاقصر.

- كلية الحاسبات والمعلومات.

- كلية التربية بالغردقة.

الفيوم

- معمل الحاسب الالى بكلية الهندسة بالجامعة.

- معمل الحاسب الالى بكلية الزراعة.

- معمل الحاسب الالى بكلية العلوم.

بنها

- معمل كلية التجارة .

- معمل كلية الزراعة بمشتهر.

كفر الشيخ

معامل كلية التربية النوعية كفر الشيخ.

بورسعيد

- معامل كلية التربية النوعية نقطة مدينة بور سعيد.

- معامل كلية الهندسة نقطة مدينة بور فؤاد.

السويس

معمل كلية الآداب والعلوم بالجامعة.

مرسى مطروح

معمل كلية التربية

الوادى الجديد

معمل الرياضيات بكلية التربية

العريش

معمل كلية التربية بالعريش

أسوان

معمل التنسيق الالكتروني بمقر الجامعة بصحارى