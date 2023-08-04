أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح، موعد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في محافظة مطروح، موضحة أنه سيتم إعلانها فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الإدارات التعليمية الثمانية الحمام وقطاع البنجر والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة.

موعد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في محافظة مطروح

وقال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التعليم بمطروح، إنه سيتم إعلان موعد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في محافظة مطروح، بعد اعتمادها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وإعلانها الأسبوع المقبل.

وحول موعد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في محافظة مطروح، أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية هذا العام ارتفعت عن العام الماضي، ومن أفضل السنوات، ومؤشرات نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في محافظة مطروح، مطمئنة، ونسبة النجاح مرتفعة، وهذا ما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من المعلمين في جميع المدارس على مدار العام.

إعلان نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في مدارس مطروح

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في محافظة مطروح، ويعقبها نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية، ويعقبها امتحان ونتيجة الدور الثاني الشهادة الثانوية العامة، وسيتم إعلان جميع النتائج على موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي، كما سيتم الإبلاغ بها في جميع الإدارات التعليمية لتتاح داخل المدارس ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفتها بمختلف الطرق.