حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع.. استرداد 3 ملايين متر أراضي دولة

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي أجراها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 29 يوليو الماضي وحتى 4 أغسطس الجاري، ومن أبرز تلك الأنشطة والحصاد ما يلي:

السبت 29 يوليو

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع نواب المحافظين وسكرتير عموم المحافظات لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء التي أصدرها عقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير وذلك فيما يخص منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة العامة بالمحافظات وفقاً لخطة الدولة في هذا الشأن.

الأحد 30 يوليو

انتهاء حملات الموجة الــ 21 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي جرى تنفيذها خلال الفترة من 19 أبريل الماضي وحتى 28 يوليو الجاري، واسترداد 3.9 مليون متر مربع من جميع المحافظات.

الاثنين 31 يوليو

استعراض نتائج الجهود الجارية للحفاظ على حقوق الدولة والشعب وحماية الأراضي الزراعية، ومواصلة المتابعة لجهود تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وفق توجيهات القيادةالسياسية ، ومنع التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، بما يحقق مصالح المواطنين والمصلحة العامة.

الثلاثاء 1 أغسطس

متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الموقف التنفيذي لخطة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، التي تمت إقامتها بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم توصيل عدادات المرافق لعدد 328 مجمعًا من إجمالي 332 مجمعاً حكومياً تم تنفيذها حتى الآن، كما تمت عملية الاستلام الابتدائي لعدد 120 مجمعاً من بينها، بجانب تأثيث 81 مجمعاً، وتسليم 70 من المساحات المخصصة لهيئة البريد المصري داخل تلك المجمعات الحكومية.

الأربعاء 2 أغسطس

برنامج مشروعك منذ انطلاقه وحتى شهر يوليو الماضي ساهم في تشغيل ودعم حوالى 206.2 ألف مشروع في المحافظات بقروض اقتربت من 26.8 مليار جنيه، وفرت هذه المشروعات 1.6 مليون فرصة عمل.

الخميس 3 أغسطس

أكد وزير التنمية المحلية، استمرار فعاليات مبادرة «سند الخير» التي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى الآن لتصل إلى أسبوعها الـ67، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى مشيراً إلى أن حجم مبيعاتها بلغت منذ انطلاقها وحتى الآن 339 مليون جنيه.

وشارك وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مخططات المنطقة الاستثمارية بـ«أبو رواش» بمحافظة الجيزة، ومتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة، لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم، بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم.

الجمعة 4 أغسطس

التقى وزير التنمية المحلية، مع وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر وزارة التنمية المحلية بمدينة العلمين الجديدة، لمراجعة أوجه التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي في مجالات التمكين الاقتصادي وتعزيز الحفاظ على التراث الحرفي والمهني، وفي تنمية ريادة الأعمال، بالإضافة إلى التوسع في عمليات التنمية الاجتماعية على مستوى جميع المحافظات.