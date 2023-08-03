يعد رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في الإسكندرية، أحد أهم احتياجات مواطني عروس البحر الأبيض المتوسط خلال الوقت الراهن لمعرفة الفاتورة المقرر دفعها خلال شهر أغسطس الجاري، وهو ما توفره شركة الكهرباء ضمن خطة المميكنة، التي تسهل على المواطنين المعرفة لتوفير المبلغ المطلوب ودفعه للمحصل أو إلكترونيا.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية، رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في الإسكندرية وخطوات الدخول إليه تسهيلا على المواطنين لإجراء تلك العملية الهامة بالنسبة لهم.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في الإسكندرية

يمكن لأي مواطن من أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط الدخول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في الإسكندرية من هنا .

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في الإسكندرية

تبدأ خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في الإسكندرية، بمجرد الدخول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في الإسكندرية ومن ثم يتم التالي:

- اختيار الاستعلام عن الفاتورة

- أدخل الرقم الآلي الخاص بك، وهو الموجود أسفل الاسم مباشرة

- مع العلم أنه يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء بالاتصال على رقم 121

- الضغط على «بحث» وظهور النتيجة.