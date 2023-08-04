شباب يوزعون المشروبات المثلجة مجانا على أهالي بيلا بكفر الشيخ لمواجهة الحر

الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية دفع عدد من شباب مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ إلى إطلاق مبادرة لتوزيع المشروبات المثلجة على المواطنين والسائقين في الشوارع، لمواجهة موجة الحر، والتي جاءت بعنوان «بل ريقك وكمل طريقك».

5 أنواع من المشروبات المثلجة

وجهز شباب مدينة بيلا كميات من العصائر المختلفة التي شملت أنواع «تمر هندي، سوبيا، كركديه، خروب، برتقال»، وقاموا بتوزيعها على المارة بشارع الجمهورية الذي يُعد أحد أهم شوارع المدينة، في مبادرة خيرية منهم للمساعدة في تخفيف آثار ارتفاع درجات الحرارة على المواطنين وسائقي المركبات المختلفة.

«المبادرة جات لنا فكرتها بعد ما شوفنا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، فقرّرنا إننا نجهز عصائر مثلجة ونوزّعها على أهالي مدينة بيلا بشكل مجاني عشان نخفف عليهم وطأة الحر، وندخل الفرحة على قلوبهم»، بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمود عثمان، أحد القائمين على المبادرة، حديثه لـ«الوطن».

استمرار المبادرة على مدار 4 أيام

وأضاف «عثمان»، أنّه تم تجهيز ما يقرب من 750 لتر ماء وإضافة مشتقات العصائر عليها، ووضعها في أكياس وتوزيعها على المارة، لافتا أنّه تم توزيع حوالي 6 آلاف كيس عصير على الأهالي، مشيراً إلى استمرار المبادرة على مدار 4 أيام، وتم تحديد يوم السبت المقبل ليكون ثاني أيام المبادرة، وجار حاليا اختيار بقية الأيام المتبقية في المبادرة.

قبالة مسجد المرسي ببيلا اصطف الشباب في فترة الظهيرة، حاملين مشروبات عدة مختلف ألوانها لتوزيعها على المارة وسط فرحة كبيرة من الأطفال والكبار وفقاً لـ«عثمان»: «التوزيع تم أمام مسجد المرسي ببيلا، وكان في فرحة كبيرة من الأطفال والكبار، والناس كانت بتاخد نفسها لما تشرب من كتر الحر، ومكناش متخيلين الناس تفرح بالمبادرة دي كده».

ردود الفعل حول المبادرة

ردود فعل غير عادية تلقاها القائمون على المبادرة بحسب «عثمان»: «ردود الأفعال كانت حلوة وناس كتير كلمتنا عايزة تشارك بسكر، وبمشتقات العصير بشكل عام، وحتى بالثلج»، مؤكداً أنّ المبادرة مستمرة في كل موجة حر لتوزيع العصائر والترطيب على المارة والعمال والباعة في الشوارع.